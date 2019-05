Les élèves participant écrivent et racontent des histoires sur le pays du Vietnam et l’Oncle Hô. Photo : VNA

Kiev (VNA) - À l’occasion du 129e anniversaire du Président Hô Chi Minh, la première édition des Olympiades de langue vietnamienne pour les enfants de la communauté vietnamienne de Kiev a été organisé au Lycée No 308, dans la capitale ukrainienne Kiev.

Cet événement a vu la présence des représentants de l’ambassade du Vietnam en Ukraine et de l’Association des Vietnamiens à Kiev, ainsi d'enseignants de vietnamien et de parents d’élèves.

Visant à évaluer les réalisations dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue vietnamienne des enseignants et des étudiants vietnamiens à Kiev au cours de ces dernières années, le concours a donné aux élèves participant l'occasion d’exprimer leur amour pour la langue, la culture et l’identité vietnamiennes en écrivant et en racontant des histoires sur le pays et l’Oncle Hô.

Les membres du jury du concours. Photo : VNA

S'exprimant à la fin du concours, les représentants ont hautement apprécié les efforts des élèves et le soutien de l’ambassade du Vietnam et des parents, ainsi que le dévouement, la persévérance et l’amour des enseignants pour leurs élèves.

Ils ont également espéré que les cours de vietnamien se maintiendraient, et que la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue vietnamienne serait encore améliorée dans les années à venir. -VNA