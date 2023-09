Lors de la conférence de presse sur le concours. Photo : VNANhập mô tả cho ảnh

Ho Chi Minh-Ville, 12 septembre (VNA) - Un concours de chant "Tomodachi - Tinh ban" (Tomodachi - Amitié), une chanson d'amitié Vietnam-Japon, sera organisé de septembre à décembre 2023 dans le but de contribuer à sensibiliser les jeunes à l'amitié entre les deux pays.Le concours sera organisé dans tout le Vietnam par le comité spécial pour le 50e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques bilatérales (21 septembre 1973 - 2023) sous l'égide de la Chambre japonaise de commerce et d'industrie de Hô Chi Minh-Ville (JCCH), en coordination avec certaines agences et unités des deux pays, a déclaré le président du JCCH, Mizushima Kozo, lors d'une conférence de presse à Ho Chi Minh-Ville le 12 septembre.Le concours est ouvert aux Vietnamiens âgés de 6 à 22 ans qui chanteront « Tomodachi - Tinh ban » en vietnamien et en japonais, en ligne ou en personne dans des lieux désignés à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Da Nang et Can Tho.Les cinq meilleurs artistes seront invités à venir au Japon pour participer à un échange et chanter en chœur avec des jeunes locaux.Mizushima Kozo a déclaré que le comité d'organisation espère que grâce au concours, la chanson de l'amitié Vietnam-Japon et le mot-clé "Tomodachi - Tinh ban" deviendront populaires parmi les peuples des deux pays, en particulier parmi les jeunes, afin d'aider à nourrir l'amitié actuelle et dans le monde.Le consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, Ono Masuo, a noté que 50 ans après l'établissement de leurs relations diplomatiques, les relations entre les deux pays sont florissantes sous tous les aspects et à tous les niveaux, reflétant exactement leur « vaste partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en Asie ».Soulignant le rôle des jeunes générations dans la promotion des relations bilatérales, il a déclaré que le concours de chant visait à contribuer à intensifier davantage l'amitié Vietnam-Japon.La chanson « Tomodachi - Tinh ban » est popularisée dans les écoles des deux pays et sera également interprétée lors des événements officiels marquant le 50e anniversaire.- VNA