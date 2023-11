Le bateau de croisière Celebrity Cruises accoste au port de Chan May. Photo: VNA Le bateau de croisière Celebrity Cruises accoste au port de Chan May. Photo: VNA

Thua Thien - Hue (VNA) – Le bateau de croisière Celebrity Cruises, avec plus de 3.000 passagers et membres d'équipage à bord, a accosté le 12 novembre au port de Chan May, province de Thua Thien – Hue dans le Centre.Les passagers ont visité plusieurs localités de la région, dont Hue, Da Nang et Quang Nam.Selon le directeur général adjoint de la société par actions du port de Chan May, Nguyen Van Chuong, le tourisme de croisière connaît une bonne reprise, de nombreuses agences de voyages se sont enregistrées pour amener des visiteurs au port de Chan May.De janvier à septembre, le port a accueilli 12 navires de croisière transportant plus de 13.000 voyageurs. Chan May prévoit d'accueillir 10 bateaux de plus d’ici fin de l’année.Ngo Lam Thong, un ressortissant américain, a fait savoir que pendant dix heures où le navire accosterait au port de Chan May, il visiterait la citadelle impériale de Hue, un site du patrimoine mondial, pour découvrir l'art et l'architecture royale. À son retour au Vietnam après plus de 20 ans, il était ravi du développement du pays et de la qualité des services touristiques.Le port de Chan May peut accueillir des navires de 70.000 DWT et des bateaux de croisière de 225.000 GRT. Il fait partie des 46 ports maritimes d'Asie du Sud-Est sélectionnés par Asia Cruise Association comme escale pour les navires de croisière.Le Compagnie de port de Chan May a déclaré que 30 bateaux de croisière transportant 48.000 passagers et 18.700 membres d'équipage se sont enregistrés pour y accoster en 2024. -VNA