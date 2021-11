Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Nick Stillittano (27 ans, originaire des États-Unis) est représentant d'une société de publicité à Ho Chi Minh-Ville. Lui et ses collègues combinent souvent l'identité vietnamienne avec la diversité culturelle pour créer des produits uniques.

Nick Stillittano. Photo: Zing

C'est ce qu'il a partagé à Zing, qui l'a questionné sur son parcours avec l'équipe vietnamienne pour remporter des prix internationaux.



"Il y a plus d'un an et demi, j'ai déménagé pour vivre et travailler à Ho Chi Minh-Ville, juste avant l'épidémie de Covid-19. Je me sens chanceux d'avoir trouvé une deuxième maison chez Happiness Saigon, une société de conseil en création pour les marques au Vietnam. Travailler en tant que créatif m'a donné de nombreuses occasions de m'essayer au monde de la publicité.



Je rencontre souvent les clients pour connaître leurs difficultés et besoins, ce qui me permet de trouver les meilleures solutions. Je travaille également avec des collègues pour accélérer le processus de développement d'idées, garantissant la qualité de chaque campagne".



Une créativité basée sur l'identité vietnamienne



"Là où je travaille, tout le monde est égal. À mon avis, les meilleures idées viennent souvent d'un environnement où tous les membres sont respectés et libres de s'exprimer.



Avec une équipe de plus de 10 pays différents, nous nous efforçons de créer une culture de bureau diversifiée et unique.



Grâce à cela, moi et mes collègues pouvons apporter à la marque une variété de perspectives du monde entier, se combinant harmonieusement avec la culture locale du Vietnam.



Nous avons lancé de nombreuses campagnes avec des éléments associés au Vietnam, contribuant à transmettre des messages positifs pour aider la communauté.



L'un d'eux est un projet de conseil créatif pour les petites entreprises avec des dépliants et des autocollants collés sur des poteaux électriques - une caractéristique de Ho Chi Minh-Ville depuis de nombreuses années.

Nick Stillittano et ses collègues se sont concentrent sur l'identité et la culture vietnamienne s lors du développement d'idées. Photo: Zing

Par le passé, nous avons également eu l'occasion de travailler avec l'UNICEF dans le cadre de la campagne "Mô Tô Thùng" pour sensibiliser à la pollution et appeler les gens à agir en conséquence.



Nous aimons le Vietnam et c'est notre façon d'exprimer notre amour pour la "terre en forme de S".



Grâce à l'accueil chaleureux de chacun, je pense que 90% des salariés étrangers de mon entreprise sont en passe de devenir de "vrais locaux".



S’affirmer sur la scène internationale



"Le projet dont je suis le plus fier est "Lay's Crispy Subtitle". Il s'agit d'une extension Google Chrome alimentée par l'IA pour YouTube.



L'idée vient d'un problème ironique que tout le monde a rencontré. C'est lorsque le bruit de la mastication des chips étouffe le son de la vidéo que vous regardez, ce qui fait que les utilisateurs manquent les parties passionnantes et se sentent ennuyés car ils doivent utiliser des doigts gras pour augmenter ou diminuer le volume de l'ordinateur portable.

Dans cette optique, nous avons travaillé avec nos partenaires pour développer une version d'intelligence artificielle pour reconnaître ces moments.



Le processus de fabrication est assez compliqué. Pour que l'application active automatiquement les sous-titres lorsqu'elle détecte qu'un spectateur mâche des chips, nous avons dû élever une "IA" et lui apprendre plus de 178 heures d'enregistrements de ce son.

Le facteur le plus important est de s'assurer que le plugin fonctionne vraiment bien. Nous avons mis beaucoup d'efforts et d'amour dans cette campagne pour la rendre à la fois pertinente et surprenante.



Heureusement, le produit a été bien accueilli par le public. À mon avis, les publicités avec des idées créatives seront plus profondes que la forme traditionnelle, se concentrant uniquement sur les caractéristiques du produit. C'est pourquoi notre idée est populaire non seulement au Vietnam mais aussi dans le monde.



De ce succès, le 27 août, toute l'équipe a dépassé 20.000 candidats pour remporter le Grand Prix - le prix le plus important dans la catégorie Radio/Audio de l’Ad Stars - le seul festival publicitaire international.



C'était la première fois que la publicité vietnamienne s'imposait de façon spectaculaire face à de puissants concurrents venus du Royaume-Uni, des États-Unis, de Corée du Sud, de Chine... J'ai toujours cru que l'industrie publicitaire vietnamienne avait tous les éléments nécessaires pour briller". -CPV/VNA