Des experts et des représentants d'entreprises se sont réunis lors d'une conférence à Hanoï le 26 juillet pour discuter des mesures visant à promouvoir l’entrepreneuriat susceptible de promouvoir l’économie circulaire au profit de la société et des entreprises de manière durable.

Une exposition internationale sur les technologies et les matériaux du plastique et du caoutchouc (Plastics & Rubber Vietnam 2023), a débuté le 25 juillet au Centre international des expositions de Hanoï.

Un programme de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme Lao Cai - Inde" s'est déroulé le 25 juillet à New Delhi, sous la coordination entre le Comité populaire de la province de Lao Cai, l'ambassade du Vietnam en Inde, la Chambre de commerce et d'industrie des importateurs indiens et d’associations indiennes.