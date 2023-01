Des élèves de l'école primaire de Truong Sa se rendent à l'école à vélo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – A l’heure actuelle, les cadres, soldats et habitants à Truong Sa se préparent au Nouvel An lunaire 2023 dans une ambiance animée.



Ces dernières années, avec l'attention des gens des quatre coins du pays, les conditions de vie des cadres, des soldats et des habitants à Truong Sa se sont améliorées, tant sur le plan matériel que spirituel. Le Têt à Truong Sa peut ainsi conserver les caractéristiques traditionnelles du peuple vietnamien.



Les spécialités du Têt, telles que « banh chung » (gâteau de riz gluant carré), des branches d'abricotier, des kumquats…, sont toutes présentes à Truong Sa à cette occasion, outre des cadeaux de remerciement envoyés depuis le continent.



Les navires qui arrivent à Truong Sa ces jours-ci apportent non seulement des cadeaux du Têt, des nécessités pour la vie quotidienne et les activités des cadres, des soldats et des habitants, mais aussi des sentiments des habitants de tout le pays pour Truong Sa.