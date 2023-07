Depuis longtemps, Huê, l'ancienne capitale de la dernière dynastie féodale du Vietnam, est considérée comme une ville ancienne, poétique et silencieuse. Cependant, on peut découvrir une autre facette de la ville en été, plus chatoyante et plus jeune, avec des rues bordées d'arbres et de fleurs surplombant les anciennes citadelles,une rivière des Parfums animée par les plaisanteries des passants et les cris des baigneurs l'après-midi.