Photo d'illustration : AFP/VNA



Kuala Lumpur (VNA) - Le ministère des Communications et du Numérique de Malaisie devrait annoncer et déployer la technologie 5G du Digital Nasional Berhad (DNB) avec des fonctionnalités supplémentaires d'ici la fin du mois de mars.

Le ministère des Communications et du Numérique veut s'assurer que le déploiement de la technologie 5G ne crée pas d'impact négatif sur les finances nationales et espère que d'ici 2025, la technologie couvrira au moins 80 % des régions résidentielles abondantes.

Le ministre Fahmi Fadzil a souligné que le déploiement de la 5G visait à aider les entreprises et les usines à obtenir des services de communication efficaces et rapides, contribuant ainsi à améliorer la productivité et à fournir des services efficaces à la population.

La technologie 5G est actuellement utilisée par les autorités locales pour résoudre les problèmes de circulation lorsque cette technologie prend en charge plus efficacement la transmission des données au centre de gestion des feux de circulation, aidant les autorités à surveiller l'état de toute la ville en temps réel. -VNA