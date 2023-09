Photo: VNA

Tra Vinh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Tra Vinh, dans le delta du Mékong, a demandé à des services, branches et des localités côtières de renforcer les mesures pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée ( INN ).Le Comité populaire provincial a confié au service provincial de l'Agriculture et du Développement rural la tâche d’examiner l’immatriculation, la délivrance du certificat de capture et l'installation du système de surveillance des navires par satellite (VMS) de tous les bateaux de pêche de la province.Les gardes-frontières provinciaux doivent contrôler strictement les bateaux de pêche entrant et sortant des ports, afin que 100 % d'entre eux débarquent dans les ports désignés et que 100 % des produits aquatiques soient exploités de manière légale.Selon Tran Van Dung, directeur adjoint du service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Tra Vinh compte 879 bateaux de pêche immatriculés dont 272 d'une longueur de 15m ou plus et 607 d'une longueur inférieure à 15m. Fin août dernier, la totalité des navires de pêche de Tra Vinh étaient dotés d'équipements VMS. -VNA