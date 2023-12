Ville de Tra Vinh, province éponyme. Photo: baoxaydung.com.vn

Tra Vinh (VNA) - En 2023, la province de Tra Vinh (Sud) a accepté l’investissement et remis des certificats d'investissement pour 12 projets, soit quatre projets de plus par rapport à l'année dernière.



Parmi ces 12 projets, 11 issus d’investissements vietnamiens cumulent 1.263 milliards de dongs et un projet d’investissement étranger d’un capital de 2,5 millions de dollars.



Le climat d'investissement de la province de Tra Vinh s'est amélioré ces derniers temps. Tra Vinh a progressé de 25 places en termes d’indice de compétitivité provinciale (IPC) en 2022, classant 26e parmi les 63 provinces et grandes villes du pays et 6e parmi les 13 villes et provinces du delta du Mékong. En particulier, en termes d'indice vert provincial (IGP) en 2022, la province de Tra Vinh a occupé le premier rang national.-VNA