Participants du Tournoi de badminton pour les Vietnamiens au Laos 2023. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le Tournoi de badminton pour les Vietnamiens au Laos 2023 s’est ouvert le 26 août à Vientiane.



Cet événement est organisé pour la première fois par l'Association générale des Vietnamiens au Laos à l'occasion du 78e anniversaire de la Révolution d'août 1945 et de la Fête nationale du 2 septembre, dans le but de renforcer les liens solidaires au sein de la communauté vietnamienne au Laos.



Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de l'Association générale des Vietnamiens au Laos, Pham Van Hung, a déclaré que cet événement offrait aux Vietnamiens vivant au Laos l'opportunité de se rencontrer et de renforcer la solidarité pour améliorer la position de la communauté vietnamienne au Laos.



Dans cet esprit, l'Association générale des Vietnamiens au Laos envisage d'organiser annuellement ce tournoi sportif. -VNA