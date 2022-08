Des participants du webinaire. Photo: VNA

Lao Cai (VNA) – Un webinaire de promotion du tourisme entre la province vietnamienne de Lao Cai (Nord) et l’Inde a eu lieu le 5 août.



L’événement a été organisé par l’ambassade d’Inde au Vietnam, le Comité populaire provincial de Lao Cai, le bureau du tourisme indien à Singapour et des partenaires. Il a réuni une centaine de délégués dans le but de permettre aux agences de voyage indiens et leurs homologues de Lao Cai d’échanger des informations pour développer leur coopération.



Lors du webinaire, les participants ont présenté les potentiels de développement du tourisme à Lao Cai et en Inde. Ils ont échangé des informations pour promouvoir des programmes de coopération Lao Cai – Inde dans le tourisme, et discuté de coopérations avec des compagnies aériennes au Vietnam et en Inde.-VNA