Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï est l'une des premières localités en matière de recettes touristiques au cours des premiers mois de 2023.



Selon le Comité populaire de Hanoï, au cours des deux derniers trimestres, la capitale a accueilli 10,3 millions de visiteurs vietnamiens et 2,03 millions d’étrangers, avec une recette estimée à 44.880 milliards dongs, en hausse de 74,3% par rapport à la même période de 2022.



Les services d'hébergement à Hanoï ont enregistré des signes de reprise, bien qu'ils n'aient pas encore atteint le niveau d'avant l'épidémie de COVID-19. Cependant, avec des politiques de soutien de l'État et des prévisions optimistes sur les flux d'investissements directs étrangers (IDE), le marché hôtelier devrait se redresser complètement après 2024.



Selon un rapport sur le marché au deuxième trimestre 2023 de la compagnie Savills Vietnam, l'offre hôtelière à Hanoï a augmenté de 7% par trimestre et 10% par an, atteignant 10.962 chambres. Le loyer moyen a atteint 2,5 millions de dongs/chambre/an.

Pour attirer davantage de visiteurs étrangers, le gouvernement et les organes compétents ont lancé de nombreuses politiques, y compris des conditions favorables en matière de visas. Plus précisément, à partir du 15 août 2023, le Vietnam prolongera la durée de validité du visa électronique à 90 jours, contre 30 jours d’auparavant.



En plus des politiques favorables de niveau gouvernemental, la capitale propose ses propres programmes promotionnels ainsi que diverses activités et circuits pour attirer les touristes.



Selon le Service municipal du Tourisme de Hanoï, d'ici fin 2023, il organisera plusieurs événements, programmes et festivals pour promouvoir le tourisme dans la capitale.

Photo : VNA

En matière d'attraction d'investissements directs étrangers (IDE), selon des données de l'Office général des statistiques (GSO), au cours des sept premiers mois de 2023, Hanoï a occupé la première place nationale, avec un total de capitaux enregistrés de plus de 2,28 milliards de dollars.- VNA