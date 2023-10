Des cadres visitent le village floricole de Sa Dec, province de Dong Thap, pour sonder les potentiels de développement touristique. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les 18 et 19 octobre, le Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville s'est coordonné avec les organes compétents de certaines autres localités du Sud pour organiser des groupes d'enquête et une conférence afin de développer des programmes de coopération dans le tourisme.



Selon Phan Dong Nhut, représentant du Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, à travers ces activités, les Services du Tourisme des villes et provinces accompagnent les entreprises dans la conception de nouveaux produits et services pour resserrer les liens entre les localités au service du développement du tourisme dans la région.



Hô Chi Minh-Ville et le delta du Mékong constituent un grand marché potentiel, avec plus de 32 millions d'habitants, attirant chaque année un grand nombre de visiteurs étrangers.



D'ici fin 2023, le Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville lancera de trois à quatre programmes clés supplémentaires visant à augmenter la valeur des produits et services touristiques.-VNA