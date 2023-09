Jakarta (VNA) – Le réseau social TikTok a obtenu une licence d'activité de commerce électronique du ministère indonésien du Commerce, a déclaré le 21 septembre le ministre indonésien de la Communication et de l'Information, Budi Arie Setiadi.Il a exprimé l'espoir que cette plateforme de partage de vidéos et d'e-commerce serait conforme aux lois indonésiennes et contribuerait à stimuler l'économie locale.Budi Arie Setiadi a noté qu'il avait demandé à TikTok, qui a répondu qu'ils disposaient déjà d'un permis de commerce électronique en juillet, donc rien n'a été violé conformément à la loi applicable.Cependant, il a déclaré que le gouvernement devait d’abord étudier cette question et que TikTok combinait les médias sociaux et le commerce électronique.Le ministre a ajouté que le commerce électronique et les médias sociaux étaient en train de se mélanger, ce qui constituait un progrès technologique.Pendant ce temps, le ministre indonésien des Coopératives et des Petites et moyennes entreprises, Teten Masduki, a estimé que TikTok Shop avait perturbé le marché intérieur.Il soupçonne également une pratique de prix d'éviction, les produits importés étant vendus à des prix très bas. Par conséquent, les produits des micro, petites et moyennes entreprises locales deviennent moins compétitifs.- VNA