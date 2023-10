Photo d'illustration. Source: VNA



Tiên Giang (VNA) - La province de Tiên Giang (Sud) qui a un littoral de 32 km, a pris une série de mesures pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Depuis 2022 à ce jour, aucun navire de pêche de Tiên Giang n'a pratiqué la pêche INN. Tous les 938 navires de pêche actifs de la province sont munis d’équipements de surveillance de croisière (VMS). En outre, 100% des bateaux de pêche de Tien Giang se sont fait enregistrer.



Ce résultat remarquable est dû aux efforts des autorités provinciales pour renforcer la sensibilisation à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant aux efforts nationaux pour faire lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE), ainsi qu’à un contrôle strict du respect des réglementations…



Le vice-président du Comité populaire de Tien Giang, Pham Van Trong, a demandé au Comité provincial de direction de la prévention et de la lutte contre la pêche INN de continuer à renforcer la sensibilisation au respect des réglementations. Il a également ordonné aux organes compétents de mener des patrouilles, des contrôles et d’interdire le départ des navires de pêche ne remplissant pas les conditions prescrites./.-VNA