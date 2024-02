La ville de Hue. Photo : VNA



Thua Thiên Huê (VNA) - Selon la planification, la province de Thua Thiên Huê deviendra une ville relevant du ressort central en 2025 et une ville patrimoniale typique du Vietnam en 2030.



Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha a signé une décision approuvant la planification de la province pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2030, selon laquelle elle se développera sur la base de la préservation et de la promotion de la valeur du patrimoine de l'ancienne capitale et de l'identité culturelle de Huê, associé aux corridors économique Nord - Sud et Est - Ouest, au corridor économique urbain vers la mer et favorisant les liens régionaux et intra-régionaux.



La province deviendra l'un des centres majeurs de l'Asie du Sud-Est en termes de culture, de tourisme et de soins de santé spécialisés ; l'un des principaux centres du pays en matière d'éducation et de formation scientifique et technologique, multidisciplinaires, et de haute qualité ; le centre économique maritime du pays. La défense et la sécurité seront fermement garanties. La vie matérielle et spirituelle des gens atteindra un niveau élevé.



La province fixe des objectifs selon lesquels d'ici 2030, le taux de croissance économique moyen (GRDP) sera de 9 à 10 %/an, dont le GRDP moyen par habitant atteindra 6 000 dollars. Le taux de croissance démographique moyen sera de 1,38%/an. La population de la province atteindra environ 1,3 million de personnes. La superficie moyenne d'habitation par habitant sera d'environ 33 m². Le nombre de médecins pour 10 000 personnes sera de 19 - 20. Toutes ses communes devront répondre aux normes de la Nouvelle ruralité.

La porte du midi (Ngo Mon) à Hue. Photo : VNA



La planification de la province identifie des étapes révolutionnaires, notamment développer un système urbain patrimonial combinant des zones urbaines modernes et intelligentes sur la base de la préservation et de la promotion des valeurs patrimoniales ; tirer parti des zones urbaines côtières, avec une compétitivité économique élevée à grande échelle et une adaptation au changement climatique.

Selon cette planification, Thua Thien Huê comprendra trois centres urbains : le centre-ville de Hue, les régions Nord-Ouest et Sud-Est.



La province a identifié trois pôles de croissance. En particulier, un centre culturel et touristique grand et unique sera formé avec des destinations et des produits touristiques haut de gamme et distincts associés à la culture et au patrimoine.



L'objectif est aussi de faire du port de Chân Mây un port à conteneurs, un port touristique, un centre de commerce international et un centre touristique et de villégiature de classe mondiale.



La province développera le parc industriel de Phong Diên. Les usines installées dans ce parc utiliseront les énergies vertes. -VNA