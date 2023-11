Thiên Mu, la plus ancienne pagode de Huê

Connue comme la plus ancienne pagode de la ville impériale de Huê, Thiên Mu a non seulement un paysage et une architecture magnifique, elle joue un rôle important dans le parcours historique de l’ancienne capitale qui était auparavant le centre du pouvoir de la dernière dynastie féodale du Vietnam, celle des Nguyên.