Dotée de grands atouts et potentiels économiques, la province de Thanh Hoa (partie nord du Centre) devrait élaborer un schéma directeur pour assurer son développement rapide et durable. Elle souhaite promouvoir les investissements dans les secteurs clés tels les industries manufacturière et de transformation, l’agriculture, le tourisme, la santé et les infrastructures urbaines.

Dans une usine de fabrication de briques à Thanh Hoa.



La province centrale de Thanh Hoa a fixé comme objectif de créer cette année 3.000 nouvelles entreprises, notamment dans le secteur des sciences et technologies. Entre janvier et février 2019, la province a enregistré 200 nouvelles entreprises, chiffre encore loin de l’objectif fixé pour cette année. Pour le concrétiser, elle devra poursuivre l’amélioration de son environnement des affaires et rendre plus efficace la gestion foncière afin de créer des conditions favorables aux investisseurs.



Des conditions optimales pour les entreprises



Selon Lê Thanh Hai, directeur adjoint du Service provincial du plan et de l’investissement, Thanh Hoa crée des conditions favorables à la création d’entreprises par la politiques d’assistance aux petites et moyennes entreprises, la simplification des formalités administratives, l’accès facile aux fonds…



Le président du Comité populaire de Thanh Hoa, Nguyên Dinh Xung, a signé une directive énumérant les mesures visant à doper la création d’entreprises. Ainsi, d’ici 2020, la localité continue d’améliorer son environnement de l’investissement et des affaires, de mobiliser au maximum et d’utiliser efficacement les ressources disponibles pour le renforcement de la restructuration économique.



Pour devenir une province développée en 2020 et une province industrialisée à l’horizon 2030, Thanh Hoa élabore cinq plans majeurs: promouvoir l’agriculture et édifier la Nouvelle ruralité, développer la zone économique de Nghi Son et les zones industrielles, réduire rapidement et durablement la pauvreté, promouvoir le tourisme, former de la main-d’oeuvre. -CVN/VNA