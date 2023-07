Sur l'île de Koh Chang, province de Trat, en Thaïlande. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Après l'assouplissement et la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19, les activités touristiques dans la province thaïlandaise de Trat, qui abrite de belles îles telles que Koh Kud, Koh Mak et Koh Chang, s'améliorent progressivement à mesure que les visiteurs commencent à revenir.



L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) estime que les activités touristiques à Koh Chang, la troisième plus grande île de Thaïlande après Phuket et Koh Samui, reprendront au second semestre de cette année.



Selon Phatcharin Sawettarat, directrice du bureau de TAT dans la province de Trat, au cours des cinq premiers mois de cette année, Trat a accueilli 932.115 visiteurs, dont 349.829 étrangers, rapportant à la province des recettes d'environ 9 milliards de bahts (250 millions de dollars).-VNA