Des touriste s à Pataya. Photo : VNA/Xinhua

Bangkok - L'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) s'est fixé un objectif ambitieux de doubler le nombre de visiteurs en provenance d'Arabie saoudite l'année prochaine, en s'appuyant sur de nouveaux partenariats avec les principales agences de voyages et compagnies aériennes de ce pays.Le directeur général de la TAT, Thapanee Kiatphaibool, a déclaré que la TAT avait discuté d'un plan de marketing conjoint et d'un échange d'informations de voyage avec Almosafer, un fournisseur de services de voyage multicanal et l'agence de voyages en ligne (OTA) la plus grande d'Arabie saoudite et du Koweït.Selon Mme Thapanee, avec plus de 1,5 million d'hôtels dans le monde et 450 compagnies aériennes partenaires sur sa plateforme, TAT espère que la vaste base de données d'Almosafer contribuera à stimuler le marché saoudien pour atteindre 300 000 visiteurs en 2024, soit le double de cette année.Mme Thapanee a déclaré que TAT espérait réaliser au moins 27,6 milliards de bahts de revenus sur le marché saoudien l'année prochaine, sur la base de partenariats avec les OTA et les compagnies aériennes.Pendant la saison sèche, entre novembre et février, lorsque les températures sont clémentes, l’Arabie saoudite opère chaque semaine sept vols directs Djeddah-Bangkok et trois Riyad-Bangkok. - VNA