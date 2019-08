Vue du Mékong à Nakhon Phanom. Photo: VNA



Bangkok (VNA) – L'eau du Mékong dans la province thaïlandaise de Nakhon Phanom (Nord-Est) augmente progressivement, mais son niveau est toujours très bas par rapport à l'année dernière, ont rapporté les médias locaux.



Avec un niveau critique pendant des mois, le niveau du Mékong a augmenté grâce à la hausse de la pluviosité qui a débuté la semaine dernière.



Il est actuellement à environ 4,30 mètres, soit 9 mètres au-dessous du point de débordement des eaux du fleuve.

Cependant, le niveau reste très bas par rapport à l’année dernière. Le niveau moyen pendant la saison des pluies est de 9 à 10 mètres.



Le bureau d'irrigation de Nakhon Phanom empêche toujours les eaux des affluents de s’écouler dans le Mékong afin de conserver les eaux destinées à l'agriculture et à la consommation.

En juillet, le niveau du Mékong dans la province frontalière de Nakhon Phanom n'était que de 1,50 mètre environ, probablement le niveau le plus bas depuis presque 100 ans. Le niveau de l’eau était si bas qu’un grand rocher sur lequel est gravée une empreinte de pied de Bouddha, était visible au milieu de la rivière.



Ce rocher, dans le district de Tha Uthen, qui aurait plus de 2.000 ans, est très vénéré par les habitants des deux côtés du fleuve et n'est généralement visible que pendant la saison sèche, entre mars et avril. -VNA