Singapour devrait étudier et ajuster ses politiques commerciales, dont notamment l’encouragement de la signature des accords de libre-échange en matière d’e-commerce.

Un atelier régional intitulé « L'égalité des sexes et l'autonomisation dans l'action de l'ASEAN contre les mines et les restes explosifs de guerre » a été organisé à Vientiane les 21 et 22 octobre.