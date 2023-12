Un coin de la ville de Thai Nguyen. Photo : thainguyen.gov.vn

Selon le document, les objectifs sont fixés pour augmenter la valeur de la production industrielle et artisanale de 8,5%, la valeur des exportations locales de 8% et le produit intérieur brut moyen par habitant de cinq mille 125 dollars/personne ou plus.Pour atteindre ces objectifs, le Comité populaire de Thai Nguyen a chargé le Comité populaire provincial d'effectuer un décaissement urgent de capitaux d'investissement comme prévu depuis le début de l'année, en mettant en œuvre des projets de zones industrielles et d'infrastructures de transport pour attirer encore plus d'investisseurs.En 2024, Thai Nguyen renforcera les liens de production avec les provinces voisines, notamment en formant des clusters de production dans l'industrie de fabrication électrique, électronique et mécanique avec la province de Bac Giang.Dans le même temps, la province continue de restructurer l'agriculture, en développant des produits agricoles clés et des produits locaux OCOP, associés à l'application de la technologie, à la transformation numérique et à l'économie numérique.En outre, il renforcera le dialogue avec le monde des affaires pour éliminer les difficultés et les obstacles liés aux procédures d'investissement.Selon le rapport du Comité populaire de Thai Nguyen, en 2023, le taux de croissance économique a atteint 5,01 % et le produit intérieur brut régional par habitant est estimé à quatre mille dollars/personne.Parallèlement, la valeur de la production industrielle est estimée à 40,5 milliards de dollars, soit 5,13% de plus qu'au cours de la même période, et la valeur totale des exportations locales a atteint environ 27,1 milliards de dollars. - VNA