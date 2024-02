Le président du conseil d'administration de la société par actions du Groupe Truong Hai ( THACO ), Tran Ba Duong. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - THACO a pour objectif de lancer 9 modèles de voitures de tourisme, 13 de camions et 6 d'autobus, de créer et d'exploiter une société de vente aux États-Unis au service du marché nord-américain, a fait savoir le président du conseil d'administration de la société par actions du Groupe Truong Hai (THACO), Tran Ba Duong.

Ainsi, en 2024, THACO AUTO (opérant dans les domaines de l'importation, de la production, de l'assemblage et de la distribution de voitures et motos) continuera de promouvoir les investissements dans le système de vente au détail avec le développement d'un complexe de salles d'exposition de voitures.



De plus, THACO va investir dans la construction d'un centre de R&D, développer les services de réparation et de commerce de matériaux et de pièces détachées en tant que secteur d’activité principale, et piloter le commerce de voitures d'occasion. En 2024, THACO AUTO envisage de vendre 95 400 voitures de tous types, dont plus de 1 600 pour l'exportation et de réaliser 68 400 milliards de dongs (2,8 milliards de dollars) de recettes.



THACO INDUSTRIES (opérant dans le domaine de la fabrication mécanique et des industries connexes) continuera en 2024 à investir et à mettre en service de nouvelles usines à Chu Lai.



En particulier, THACO INDUSTRIES va créer et exploiter une société de vente aux États-Unis au service du marché nord-américain (à savoir les États-Unis, le Canada et le Mexique), établir et gérer deux bureaux de représentation en Europe et en Australie pour soutenir ses clients et le développement du marché. Elle vise cette année 13 000 milliards de dongs de recettes. - VNA