Vu Duc Giang, chef de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - 2023 est une année marquée par de nombreux défis majeurs, tels que l'impact de la pandémie de COVID-19 qui reste toujours à l'échelle mondiale, des stocks importants en raison de la baisse de la demande.

Le volume total des exportations de l'industrie en 2022 a atteint plus de 44 milliards de dollars, mais avec ces difficultés mentionnées, on s'attend à une diminution de plus de 9% en 2023, avec plus de 40 milliards de dollars, a-t-on appris d’un point presse sur la réunion de bilan de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (Vitas), tenu le 23 novembre,à Hanoï.

Selon un rapport de Vitas, le principal marché des exportations vietnamiennes de textiles et d’habillement reste toujours les tats-Unis, avec plus de 11 milliards de dollars, suivie du Japon, trois milliards de dollars, de la République de Corée, 2,43 milliards de dollars, de l'UE, près de 2,9 milliards de dollars... Ce sont quatre marchés clés du textile et de l'habillement vietnamiens.

En termes de produits, en neuf mois, les vestes sont toujours le principal produit d'exportation avec environ 4,3 milliards de dollars, les pantalons de toutes sortes, 3,85 milliards de dollars, les chemises 1,87 milliards de dollars, les sous-vêtements 1,45 milliards de dollars…

La diversification des marchés, des produits, des clients et des partenaires est un pas en avant pour l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement afin de réduire sa dépendance à l'égard des grands marchés. Les marchés qui n'importaient pas auparavant des produits vietnamiens les importent maintenant, ce contribuant à créer une position pour le Vietnam sur le marché mondial", a souligné Vu Duc Giang, chef de la Vitas.

Photo d'illustration : VNA



Pour atteindre un chiffre d'exportation de plus de 40 milliards de dollars, selon M. Giang, l'association devrait élaborer des plans pour le développement durable, atteindre de meilleures normes en matière de verdissement, de gouvernance, de technologie...

S'exprimant lors du point presse, M. Giang a exprimé sa conviction pour un meilleur développement du marché. Mais pour le bien saisir, les entreprises doivent répondre à 5 cinq grands enjeux :

diversification du marché, de la clientèle et des produits ; développement durable parallèle au développement en réponse aux exigences mondiales de verdissement, de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; investissement dans la technologie d'automatisation et développement des solutions de l'industrie de la mode. - VNA