Hanoi (VNA) - Cette année, les exportations vietnamiennes vers l'UE continueront de faire face à de nombreuses difficultés et défis, mais il existe encore des opportunités de croissance.

Dans une usine de textile-habillement pour l’exportation. Photo : VNA

Dans le contexte du ralentissement de la demande pour les produits d’habillement, la demande de vêtements de sport continue d'augmenter, car les activités sportives ont été intensifiées par les consommateurs européens. Bien que l’épidémie de Covid-19 soit encore compliquée, le mouvement sportif dans les pays membres de l'UE est toujours aussi actif, en particulier jogging, ski, patinage sur glace... car les gens sont bien conscients de l'importance de l'activité physique sur la santé. Par conséquent, les articles de sport du Vietnam ont de nombreuses opportunités dans l'UE dans les mois à venir.

Selon un rapport récent du Département des marchés d'Europe et d'Amérique (ministère de l'Industrie et du Commerce), la part de marché du textile-habillement du Vietnam dans l'UE continue de croître par rapport à 2019, ce qui laisse augurer de bonnes exportations cette année.



Selon les données d'Eurostat, pour l'importation de textile-habillement de l'UE en provenance de marchés en dehors du bloc, la proportion en provenance du Vietnam est passée de 3,87% au cours des 9 premiers mois de 2019 à 3,92% au cours des 9 premiers mois de 2020. Concernant l'importation totale UE et hors UE, la proportion des importations en provenance du Vietnam a légèrement augmenté, passant de 2,0% à 2,1% au cours des 9 premiers mois de 2020.



En vigueur depuis le 1er août 2020, l’accord EVFTA apportera des avantages aux exportateurs de vêtements vietnamiens sur le marché européen, avec plus de 90% des lignes tarifaires supprimées. Cela créera des conditions favorables aux exportations vietnamiennes en général, aux produits sportifs en particulier, d’augmenter.



Le Vietnam a signé un accord sur l'origine des produits textiles avec la Corée du Sud, qui résoudra la difficulté en matières textiles de haute qualité et profitera de l'opportunité d'exporter des produits textiles vers le marché européen. -VNA/CPV