Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le renforcement de la coopération entre le Vietnam et l’Inde dans le secteur du textile et de l’habillement sera l’une des priorités des efforts visant à augmenter la valeur du commerce bilatéral à 15 milliards de dollars d’ici 2020, a déclaré l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Parvathaneni Harish,



S’exprimant lors d’un événement pour présenter l’exposition Source India 2018 à Hô Chi Minh-Ville mardi le 17 juillet, l’ambassadeur a déclaré que le textile et l’habillement sont l’une des industries traditionnelles qui jouent un rôle important dans le développement socio-économique du Vietnam et de l’Inde.



C’est également l’industrie que les gouvernements vietnamien et indien ont privilégiée pour développer et coopérer dans le but d’améliorer le commerce bilatéral et de construire une chaîne d’approvisionnement pour le secteur à l’avenir, a-t-il ajouté.



Actuellement, l’Inde possède une forte industrie de production de fibres et de fils qui est capable de produire presque tous les types de tissus et de matériaux de soutien disponibles sur le marché, ce qui en fait l’un des trois plus grands fournisseurs de produits textiles au monde.



Entre-temps, le Vietnam figure dans le top cinq des exportateurs de vêtements dans le monde avec un chiffre d’affaires à l’export atteignant 31 milliards de dollars en 2017.



Cependant, le Vietnam a dû importer un volume important de matériaux pour ce secteur, avec 19 milliards de dollars de valeur d’importations en 2017, a-t-il noté, affirmant que le Vietnam est un marché prometteur pour les entreprises indiennes.



Anil Rajvanshi, président du Conseil indien de promotion des exportations de textiles synthétiques et de rayonne, a déclaré que l’Inde est forte en production et en exportation de produits textiles à base de fibres synthétiques, un matériau largement utilisé dans l’industrie mondiale de l’habillement à forte perspective de croissance à l’avenir.



Il a affirmé que bien que l’Inde et le Vietnam puissent se compléter mutuellement dans la chaîne d’approvisionnement du secteur de l’habillement, le commerce bilatéral dans ce domaine reste modeste.



En 2017, les exportations de vêtements de l’Inde vers le Vietnam ont atteint 429 millions de dollars, en hausse de 44% en glissement annuel, tandis que le Vietnam n’a expédié que 178 millions de dollars de produits vestimentaires vers l’Inde.



Afin de promouvoir la coopération et d’améliorer le commerce dans ce secteur, l’Inde s’est fixée pour objectif d’exporter 1 milliard de dollars de matériaux au Vietnam dans le futur, a-t-il révélé, appelant à une participation active des entreprises vietnamiennes à la promotion et aux échanges commerciaux pour mettre en place un partenariat plus étroit et plus efficace.

Nguyen Thi Tuyêt Mai, secrétaire générale adjointe de l’Association du textile et de l’habillement du Vietnam, a déclaré que bien qu’il soit l’un des cinq plus gros exportateurs de vêtements au monde, le Vietnam est aussi l’un des plus grands importateurs de textiles au monde.

Les exportations de vêtements et de textiles au Vietnam dispose d’un énorme potentiel de croissance avec des revenus estimés à 34 milliards de dollars en 2018. Par conséquent, les demandes de matériaux et d’équipements pour le secteur augmenteront également considérablement, a-t-elle indiqué.

Elle a estimé que la promotion de la coopération dans le secteur du textile et de l’habillement entre le Vietnam et l’Inde ouvrirait la voie aux entreprises des deux pays pour optimiser leurs forces et leurs avantages. Le Vietnam bénéficiera de plus de matériaux, de technologies et d’équipements pour la production, tandis que l’Inde pourra étendre son marché, a-t-elle déclaré.

Les entreprises vietnamiennes ont proposé que les gouvernements vietnamien et indien envisagent des négociations et la signature d’un accord de libre-échange bilatéral pour jeter les bases de la réduction mutuelle des tarifs douaniers pour les marchandises de chaque pays respectif. – VNA