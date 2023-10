Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Selon les statistiques douanières, au cours des 8 premiers mois de l'année, les produits de textile-habillement se sont classés 37ème sur 45 groupes de produits enregistrant une baisse du chiffre d'affaires à l'exportation, atteignant seulement 22,5 milliards de dollars (en baisse de 14,4% sur un an).

Les exportations vers les marchés principaux tels que les Etats-Unis n’ont atteint que 10 milliards de dollars (-22,4%), vers l'UE, 2,66 milliards de dollars (-11,9%) et la République de Corée, 2,08 milliards de dollars (-3%).



Selon Tran Ngoc Liem, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (CCIV) à Hô Chi Minh-Ville, les exportations vers les États-Unis ont montré des signes de reprise avec le chiffre d'affaires des exportations en août atteignant 1,5 milliard de dollars, soit une augmentation de 2,5% par rapport au juillet. En outre, la visite du président américain Joe Biden au Vietnam et le reclassement des relations des deux pays au niveau d'un partenariat stratégique intégral constituent de bonnes opportunités pour les exportations de marchandises en général et les produits de textile-habillement en particulier.



Au marché latino-américain, la directrice adjointe du département du marché Europe-Amérique, Vo Hong Anh, a estimé que ce marché n'est pas aussi strict et exigeant que les autres, c'est pourquoi les produits de textile-habillement ont des opportunités de pénétrer les marchés du Pérou, du Chili et du Mexique...