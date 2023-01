Vinh Long, 19 janvier (VNA) - Une délégation de la province cambodgienne de Kampong Speu conduite par le sous-gouverneur Horn Pheakdey s'est rendue le 19 janvier dans la province de Vinh Long, delta du Mékong, à l'occasion du Têt (Nouvel An lunaire), la plus grande fête traditionnelle du Vietnam.

Photo : VNA

Lors de la rencontre, le vice-président du Comité populaire de la province de Vinh Long, Nguyen Van Liet, a informé les invités de la situation socio-économique de la localité, avec son PIB estimé à 40.000 milliards de dongs (1,7 milliard de dollars) en 2022, en hausse de 11,28 % d'une année sur l'autre, la plus forte croissance au cours de la dernière décennie, et se classant 10e à l'échelle nationale et troisième dans la région du delta du Mékong.

Le PIB par habitant de la province s'élève à 69 millions de dollars, en hausse de 12 millions de dollars par rapport à 2021, et son chiffre d'affaires à l'exportation est estimé à 793 millions de dollars, a-t-il ajouté.

Vinh Long abrite environ 22.000 Khmers, soit 2,2% de sa population, a indiqué le responsable, soulignant que la province a prêté attention à la mise en œuvre des politiques sur les groupes ethniques du Parti et de l'État, aidant les Khmers à améliorer leur vie matérielle et spirituelle.

Nguyen Van Liet a exprimé son espoir que l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux pays et les localités se développeront de manière plus durable dans les temps à venir.

Horn Pheakdey a félicité Vinh Long pour ses réalisations socio-économiques et a affirmé que le peuple cambodgien garde toujours à l'esprit le grand sacrifice des soldats volontaires vietnamiens dans la lutte passée pour la libération nationale au Cambodge.

Le responsable a adressé ses vœux de Nouvel An à l'organisation locale du Parti, aux autorités et au peuple, et son espoir que la solidarité, l'amitié et la coopération feront prospérer les années à venir.- VNA