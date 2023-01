Photo : VNA

La Haye (VNA) - A l'approche du Têt du Chat (Nouvel An lunaire), un atelier de confection de banh chung a été organisé à La Haye à l’intention des apprenants d’une classe de vietnamien et d’enfants d’origine vietnamienne aux Pays-Bas.Cette activité a été organisée par la classe de vietnamien à La Haye et l’ambassade du Vietnam aux Pays-Bas. Les ingrédients nécessaires comme riz gluant, haricots verts, porc, poivre, saumure de poisson et feuilles « dong », ont été envoyés depuis le Vietnam.La classe de vietnamien à La Haye est organisée par l'ambassade du Vietnam aux Pays-Bas à la demande de l'Association des Vietnamiens de La Haye et de ses environs depuis six ans. Les enseignants sont des membres du personnel de l’ambassade, les épouses de diplomates et certains bénévoles de la communauté.La confection de banh chung à l'occasion du Têt traditionnel est une activité de la classe à chaque Nouvel An lunaire pour aider les enfants d’origine vietnamienne aux Pays-Bas à comprendre une coutume traditionnelle des Vietnamiens.Le "bánh chung" est un symbole non seulement de la gastronomie du Vietnam mais encore du rassemblement familial et de la reconnaissance envers les ancêtres. Sa confection pendant le Têt est une belle coutume pour enrichir la tradition culinaire en particulier et la culture vietnamienne en général.-VNA