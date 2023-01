Délégués de la rencontre. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – A l’occasion du Nouvel An lunaire 2023, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 16 janvier une rencontre avec les consuls généraux, les représentants en chefs des organisations internationales, des offices économiques et culturels, des associations d'entrepreneurs étrangers implantés sur son sol.

A cette occasion, le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a déclaré apprécier le soutien des organes de représentation étrangers aux efforts de la ville au service de la reprise et du développement socio-économiques dans la période post-pandémique.

Il a également informé les invités des objectifs de Hô Chi Minh-Ville en 2023 dont une croissance du Produit intérieur brut régional de 7,5% - 8%.

Phan Van Mai a émis le souhait de voir les organes consulaires, organisations internationales, offices économiques et culturels et associations d'entrepreneurs étrangers continuer d’accompagner Hô Chi Minh-Ville, notamment dans ses efforts pour devenir une ville intelligente et un pôle économique, financier, commercial, scientifique, technologique et culturel de la région.

Le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, s'exprime lors de la rencontre. Photo: VNA

En outre, il les a appelés à continuer à développer leur rôle pour promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville auprès des amis internationaux et l’aider à rencontrer des partenaires fiables et potentiels.

Hô Chi Minh-Ville s’engage à garantir la stabilité politique et sociale, accélérer la réforme administrative et la mise en œuvre des engagements internationaux, créer des conditions favorables aux entreprises et investisseurs, construire un environnement convivial et confortable pour les personnes étrangères, a indiqué le responsable. -VNA