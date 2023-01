Photo : VNA



Phu Tho (VNA) - Dans la matinée du 21 janvier, au mont Nghia Linh, dans le palais Kinh Thien, dans le Site historique national spécial du Temple des Rois Hung, la province de Phu Tho (Nord) a respectueusement organisé une cérémonie d'offre d'encens pour commémorer les Rois fondateurs Hung.

Devant les ancêtres, le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire de la province de Phu Tho, Bui Van Quang, a passé en revue, les réalisations obtenues par le pays l’an 2022. L'Année du Tigre 2022 était une année connaissant de nombreux événements importants du pays, aussi l'année où le pays était affecté par de nombreux bouleversements de la situation mondiale. Le pays a dû faire face à de nombreux difficultés et défis très lourds.



Cependant, grâce à la participation drastique de tout le système politique, sous la direction étroites et opportunes du Parti et de l'État et l'administration drastiques du gouvernement, de tous les échelons, des localités, avec le soutien actif de la communauté vietnamienne à l’étranger, l’assistance internationale, le pays avait accompli avec succès et de manière complète les objectifs et les tâches fixés. La macro-économie restait stable, l'inflation a été maîtrisée. L'environnement de l'investissement s'est positivement amélioré, la vie matérielle et spirituelle des gens a continué de s'améliorer. Les relations extérieures et l'intégration internationale sont encouragées. La défense et la sécurité sont renforcées.

La province de Phu Tho, pour sa part, a aussi atteint tous les principaux objectifs de développement socio-économique fixés, a-t-il précisé.

Enfin, Bui Van Quang a souhaité que tout le pays puisse surmonter les difficultés et défis pour mettre en œuvre avec succès les objectifs de développement socio-économique fixés.

Après la cérémonie d’offre d'encens, les délégués sont allés fleurir au Mausolée des Rois fondateurs Hung. -VNA