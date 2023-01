Hanoï (VNA) - À la veille du Nouvel An lunaire 2023 (Têt du Chat) du Vietnam, les ambassadeurs et chargé d'affaires du G4 du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège et de la Suisse au Vietnam ont visité le Village ''Chance'', un complexe d'écoles et d'appartements pour handicapés, pauvres et orphelins enfants, à Hô Chi Minh-Ville.

L'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil passe le ballon lors d'un match d'échange spécial entre les représentants des quatre pays du G4 avec des handicapés. Photo: extraire du clip

Ils ont fait du sport avec des enfants handicapés et ont transmis leurs vœux de Nouvel An qui ont été enregistrés dans un clip vidéo de plus de trois minutes.

Selon l'ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Trendene Dobson, les personnes handicapées sont confrontées à de nombreux obstacles dans leur vie quotidienne. Ainsi, elle a appelé à atténuer les obstacles auxquels celles-ci se heurtent, ajoutant qu'une société inclusive est celle qui reconnaît et respecte tous les individus, notamment les personnes handicapées, en tant que partenaires égaux.

Le Têt est une occasion pour tous de se réunir en famille, de rencontrer des amis, de mettre de côté temporairement les soucis du travail et des études. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'étudier dans un environnement convivial, a partagé l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil.

Le diplomate canadien Shawn Steil, a exprimé son soutien à une éducation inclusive au Vietnam qui permet à chacun de tirer le meilleur parti de son potentiel.

Dans le clip vidéo, l'ambassadrice de Norvège au Vietnam Hilde Solbakken participe à la peinture de mascottes et de décorations de chats pour le Têt. Elle a exprimé sa joie pour sa première fête du Têt au Vietnam. Selon elle, tout le monde a droit à un bon travail. Le travail durable est essentiel pour mettre fin à la pauvreté et assurer l'inclusion sociale. Elle a espéré que l'Année du Chat donnerait à chacun l'opportunité de s'intégrer et de participer fièrement au marché du travail.

Soulignant que la solidarité engendre une société plus riche et plus forte, la chargée d'affaires suisse au Vietnam Nicole Wyrsch a remercié la Maison ''Chance'' d'avoir créé un refuge pour les personnes dans le besoin et affirmé que c'est exactement ce que la Maison ''Chance'' fait avec succès chaque jour. -VNA