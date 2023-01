Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong a présenté le 19 janvier ses vœux du Nouvel an lunaire aux autorités et aux habitants de la ville de Hanoï.

Le leader du Parti salue les grandes réalisations enregistrées par Hanoï en 2022. Photo : VNA

Saluant les grandes réalisations enregistrées par Hanoï en 2022, le leader du Parti a souligné les tâches de la capitale cette année compte tenu des effets persistants de la pandémie de COVID-19 et de la récession économique mondiale.



La capitale doit poursuivre ses traditions, sa détermination et ses innovations, utiliser les opportunités et les avantages et surmonter tous les défis pour atteindre les objectifs, a souligné le dirigeant.

Photo : VNA

Il a exhorté les responsables locaux à améliorer leur volonté politique, leur moralité et leur capacité de travail pour construire une ville riche, civilisée et moderne, et a exprimé son souhait que Hanoï récolte de plus grandes réalisations en 2023.



A cette occasion, il a rendu visite et remis des cadeaux aux représentants des personnes âgées, des policiers, des pompiers, des forces de secours, des ouvriers et des enfants.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyên Phu Trong présente le 19 janvier ses vœux du Nouvel an lunaire aux autorités et aux habitants de la ville de Hanoï. Photo : VNA

En réponse, le membre du bureau politique, secrétaire du comité municipal du Parti Dinh Tien Dung a affirmé que l'organisation, les autorités et le peuple du Parti de Hanoï sont déterminés à mettre en œuvre avec succès les percées et les tâches définies dans la construction et la rectification du Parti ainsi que la construction du système politique, le développement socio-économique et le règlement des questions d'intérêt public.



Selon le rapport de la ville, elle a atteint tous les 22 objectifs socio-économiques et son PIBR a augmenté de 8,89 % en 2022, le plus élevé de la dernière décennie, dépassant le plan et augmentant la moyenne nationale de 0,87 %.



Le revenu par habitant de Hanoï a atteint 142,3 millions de dongs (6 068 dollars) et sa collecte budgétaire totale avoisinait les 333.000 milliards de dongs (14,2 milliards de dollars), dépassant l'estimation de 6,8 %. Pendant ce temps, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,4%, inférieur à l'objectif de 4%. - VNA