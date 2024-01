Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (gauche) et des anciens dirigeants de l’Assemblée nationale et du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - A l’approche du Têt traditionnel du Dragon, une rencontre avec des anciens dirigeants de l’Assemblée nationale et du Comité permanent de l’Assemblée nationale a eu lieu lundi 29 janvier à Hanoï.

Présent à cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a exprimé son plaisir de rencontrer et d'adresser ses vœux de Nouvel An lunaire aux dirigeants retraités de l'Assemblée nationale et du Comité permanent de l'Assemblée nationale.

Le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, exprimeson plaisir de rencontrer et d'adresser ses vœux de Nouvel An lunaire aux dirigeants retraités de l'Assemblée nationale et du Comité permanent de l'Assemblée nationale. Photo: VNA



Il a échangé avec eux sur les réalisations exceptionnelles obtenues par le pays et l’organe législatif en 2023. En particulier, lors de sa 5e session extraordinaire, l’Assemblée nationale a approuvé la loi foncière modifiée.

Il a remercié les anciens dirigeants de l'Assemblée nationale pour leur constante attention, leur encouragement et leurs suggestions



Il a également exprimé son espoir qu'ils continueraient à faire des suggestions à l'Assemblée nationale, lui permettant d’accomplir les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple. -VNA