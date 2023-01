Le pont d'or à Da Nang. Photo: VNA



Séoul (VNA) - Le Vietnam demeure l'une des destinations les plus choisies par les Sud-Coréens lors du prochain Nouvel An lunaire.



En raison des courtes vacances du Nouvel An lunaire en République de Corée, les destinations touristiques proches de ce pays, telles que le Japon et certains pays d'Asie du Sud-Est, sont très prisées. A ce jour, plus de 80 % des billets d'avion que les agences de voyages ont préparés pour le Nouvel An lunaire 2023 ont été vendus.