Le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Photo: VNA

Ottawa (VNA) - Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a envoyé une lettre pour formuler ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt du Chat 2023) à la communauté vietnamienne au Canada et dans le monde, sans oublier de saluer les contributions continues des Canadiens d'origine vietnamienne pour le pays de la feuille d'érable.

Dans sa lettre, Justin Trudeau a déclaré que le Nouvel An lunaire serait l'occasion de revoir ce qui s'est passé, les réalisations obtenues en 2022 et l'espoir de nouveaux départs. Ce serait aussi l'occasion de mieux comprendre la riche culture, les coutumes et les traditions de la communauté vietnamienne.

L'amitié et les relations profondes entre les deux peuples ne cessent d'être renforcées. En 2023, le Vietnam et le Canada célèbrent le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. En outre, le Vietnam est toujours le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Selon les statistiques canadiennes, le commerce bilatéral entre le Canada et le Vietnam ont atteint 10,5 milliards de dollars canadiens en 2021 (7,85 milliards de dollars), contre 8,9 milliards de dollars canadiens en 2020. Le gouvernement canadien a identifié des domaines prioritaires de coopération avec le Vietnam, tels que l'agriculture, la transformation des aliments, l'éducation, les technologies de l'information et de la communication, etc.

Le Têt, ou le Nouvel An lunaire, est le plus grand festival d'une année du peuple vietnamien et aura lieu du 21 au 25 janvier de cette année (du dernier jour du dernier mois lunaire au quatrième jour du premier mois lunaire). -VNA