Miss Ethnie Vietnam 2022, Nong Thuy Hang, remet des cadeaux du Têt au village de Sao Ha, district de Dong Van, province de Ha Giang. Photo: VNA Hanoï (VNA) – A l’occasion du Nouvel An lunaire ( Têt ) 2024, des beautés vietnamiennes sont allées offrir des cadeaux à la diaspora vietnamienne au Cambodge et à des personnes défavorisées dans des localités frontalières.



La reine de beauté Nguyen Thuc Thuy Tien, Miss Grand International 2021, a participé au programme « Un Têt joyeux pour la diaspora vietnamienne au Cambodge » organisé par le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et l'ambassade du Vietnam au Cambodge. Ce programme a permis d’offrir près de 500 cadeaux à des enfants d’origine vietnamienne en difficulté, des enseignants et des familles défavorisées vivant à Phnom Penh et à Kandal.



Miss Ethnie Vietnam 2022, Nong Thuy Hang, a rendu visite et offert des cadeaux du Têt au village de Sao Ha, hameau de Kho Cho, commune de Van Chai, district de Dong Van, province montagneuse de Ha Giang. Le taux de pauvreté de ce village est de près de 94%.



En outre, lors de sa tournée à Ha Giang, Nong Thuy Hang a participé au programme « Hiver chaud dans les régions montagneuses » et au « Marché 0 dong » dans le district de Bac Me, avec des activités significatives telles que visite de ménages défavorisés, remise de systèmes d'eau chaude aux enseignants et élèves de l'École-internat pour les minorités ethniques, du collège et du lycée du district de Bac Me, remise de cadeaux au jardin d'enfants de Thuong Tan dans la commune de Thuong Tan, district de Bac Me...



Dao Thi Hien, finaliste de Miss Monde Vietnam 2023, était présente dans la commune de Ban Lau, commune de Lung Vai, district de Muong Khuong, province de Lao Cai pour participer au programme "Les gardes-frontières du printemps réchauffent le cœur des villageois", offrant des « lì xì » (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges) et de nombreux produits de première nécessité à des élèves et des ménages défavorisés, ainsi que de cadeaux aux membres du poste de garde-frontière local. -VNA