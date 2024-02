Remise des manuels en vietnamien aux enfants vietnamiens de la ville de Malmö et de ses environs. Photo: VNA

Malmö (VNA) - L'Association culturelle du Vietnam en collaboration avec l'Association des femmes vietnamiennes en Suède a organisé un programme intitulé "Printemps de l'amour 2024" (Xuân yêu thuong) le 18 février à Malmö, en Suède.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Suède, Tran Van Tuan, a présenté ses meilleurs vœux du Nouvel An à la communauté vietnamienne en Suède, en particulier à Malmö et ses environs.

Soulignant le rôle important de la communauté vietnamienne à l'étranger, dont plus de 22.000 personnes en Suède, dans le développement intégral du pays, il s'est engagé à ce que l'ambassade aide activement les Vietnamiens d'outre-mer à maintenir la culture et la langue du Vietnam, dans le but de construire une communauté unie et forte.

Les participants à l'événement ont eu l'occasion de goûter des numéros de musique mis en scène par des artistes vietnamiens vivant dans ce pays européen.

À cette occasion, l'ambassade du Vietnam en Suède a également remis des manuels en langue vietnamienne aux enfants vietnamiens résidant à Malmö et dans les régions adjacentes. -VNA