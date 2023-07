Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son épouse ont pris une photo avec des étudiants de l'Université nationale de Hanoï, le 22 juin. Photo: Bureau du Président sud-coréen.



Hanoï (VNA) - Avec plus de 60 établissements de formation et 50.000 étudiants apprenant le sud-coréen, le Vietnam est en tête de l'Asie en termes d'échelle de formation linguistique dans cette langue.

Selon le bureau du président sud-coréen, le Vietnam possède les programmes de formation et de recherche les plus vastes et les plus complets pour la langue et la culture sud-coréennes en Asie.

Lors de sa visite à l'Université nationale de Hanoï le 22 juin, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que le sud-coréen est devenu un choix pour de nombreux jeunes au Vietnam, non seulement les étudiants universitaires, mais aussi les collégiens et lycéens.



Au niveau de l'enseignement secondaire, le Vietnam a introduit l'enseignement du sud-coréen depuis 2018, devenant ainsi le seul pays au monde à enseigner cette langue comme langue étrangère dès le CE2, ou cours élémentaire 2e année. Environ 10.900 élèves apprennent actuellement le sud-coréen.

Le Vietnam est également en tête en termes de nombre d'étudiants internationaux en République de Corée, avec plus de 70.200 personnes, selon les statistiques de février 2023. La République de Corée est l'une des deux destinations d'études les plus prisées par les Vietnamiens, aux côtés du Japon.



Selon le professeur Tran Thi Huong, doyen de la Faculté de langue et de culture sud-coréennes de l'Université de langues et d'études internationales de Hanoï relevant de l'Université nationale de Hanoï, le mouvement d'apprentissage du sud-coréen a commencé lorsque les deux pays ont officiellement établi des relations diplomatiques en décembre 1992.

L'investissement considérable des entreprises sud-coréennes de renom telles que Samsung, LG, SK, Posco, Hyundai, Lotte Group est une impulsion pour l'apprentissage de la langue, car la demande de ressources humaines maîtrisant le coréen augmente. -VNA