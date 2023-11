Tân Hoa dans le passé. Photo: baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Le 19 octobre, l'Organisation mondiale du Tourisme a désigné Tân Hoa, un village localisé dans la province de Quang Binh au centre du Vietnam, comme le "meilleur village touristique au monde en 2023". Cette reconnaissance découle des efforts considérables consentis par les autorités locales et la communauté des entreprises du secteur touristique pour transformer Tân Hoa. Autrefois touchée fréquemment par des inondations, cette région est désormais devenue un point fort du tourisme vietnamien.



Tân Hoa, une commune montagneuse rattachée au district de Minh Hoa, est nichée parmi des montagnes calcaires. Elle possède un ensemble de grottes formées au fil de millions d’années, comme l'a souligné Nguyên Ngoc Huy, expert en changement climatique et ses conséquences.



«Cette commune présente des paysages naturels époustouflants, entourée de montagnes recouvertes de forêts vierges. Depuis 300 ans, les habitants vivent dans la partie inférieure, où le terrain est plat. On peut encore trouver aujourd'hui des maisons en bois datant de plus d'un demi-siècle», a-t-il déclaré.



En raison de sa situation géographique et topographique, le climat de Tân Hoa demeure chaud et humide toute l’année. Les précipitations sont abondantes en été, tandis que l'hiver connaît des températures très basses. Chaque année, la saison des pluies et des inondations survient entre le sixième et le neuvième mois lunaire. L'inondation historique de 2010, avec une montée des eaux de 12 mètres, a submergé la majorité des habitations, transformant Tân Hoa en un véritable «nombril d’inondation». Depuis 2012, grâce à un projet d'aide à la construction de maisons flottantes, les habitants peuvent désormais vivre en toute sécurité durant la saison des crues, résidant dans des maisons en bois fixées sur un système de flotteurs en plastique, comme l'explique Nguyên Châu A, directeur de la société Oxalis, un tour-opérateur.



«À Tân Hoa, quelque 700 ménages ont construit des maisons flottantes pour cohabiter avec les inondations. Désormais, quelle que soit l’augmentation du niveau des crues, ils vivent en toute sécurité et confortablement car ils disposent de nourriture et de réserves alimentaires. De plus, ils ont également de bateaux pour se déplacer”, a-t-il noté.

Un Homestay en cours de construction. Photo: baochinhphu.vn



Traditionnellement, à Tân Hoa, la principale source de revenus des habitants était l'agriculture. Cependant, depuis 2011, le niveau de vie a considérablement évolué après que les autorités provinciales ont expérimenté la mise en place de circuits touristiques. En 2014, le circuit de découverte de la grotte Tu Làn a été officiellement ouvert aux visiteurs. Les autorités provinciales ont collaboré étroitement avec les voyagistes pour promouvoir une stratégie de développement durable du village de Tân Hoa.

Il est essentiel d'impliquer activement les habitants locaux avec les tours opérateurs, de les soutenir dans la maîtrise des services touristiques et de créer des circuits innovants pour explorer la grotte Tu Làn et la forêt de Lim en moto tout-terrain. L'objectif est de diversifier l'offre touristique et d'offrir une variété d'expériences aux visiteurs. Jusqu'à présent, ce modèle de développement touristique a procuré un revenu stable à environ une centaine d'habitants locaux. Des sessions de formation régulières sont organisées pour aider les résidents à améliorer leurs services. Cao Van Thanh, un habitant de la commune de Tân Hoa, partage son expérience:



«Auparavant, je vivais essentiellement de l’agriculture et avait dû exercer beaucoup de métiers à Hô Chi Minh-ville. Il y a 5 ans, lorsque ma commune a commencé à développer le tourisme, je suis revenu ici et je travaille maintenant pour une agence de voyages. Je cuisine et je suis en charge des services de location de tentes”.





Grottes de Tú Làn. Photo: baochinhphu.vn

Ce modèle touristique permet aux habitants de travailler de 14 à 16 jours par mois tout en garantissant un revenu mensuel de 6 à 8 millions de dôngs. Cela leur laisse du temps pour continuer leurs activités agricoles.



Actuellement, Tân Hoá s'engage dans le développement d'un modèle de village touristique résilient au climat. Dans le but d'offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes, 10 gîtes, conçus sur le modèle des maisons flottantes, accueilleront officiellement les touristes à partir de ce mois de novembre. De plus, les visiteurs auront l'opportunité de participer aux travaux agricoles dans les rizières, pour s'immerger dans la culture et la vie quotidienne des habitants locaux. Ce modèle peut générer pour chaque foyer un revenu mensuel de 9 à 12 millions de dôngs. Le fait que le village de Tân Hoa ait été reconnu comme l’un des meilleurs villages touristiques au monde apportera une impulsion significative au développement touristique de cette région, comme l'a souligné Hô An Phong, vice-président du comité populaire de la province de Quang Binh.



"Il est crucial de promouvoir le tourisme de Tân Hoa à l'échelle nationale et internationale. Notre objectif est de positionner ce village en tant que destination attractive pour les touristes. En parallèle, il est primordial de sensibiliser la population à la préservation de l'environnement et à la conservation de la beauté naturelle, rustique et paisible de ce village touristique", a-t-il ajouté.



D'une zone autrefois connue comme un «nombril inondé», Tân Hoa a radicalement transformé son paysage. Étant en pleine expansion en tant que destination touristique, le village a certainement des jours prometteurs devant lui... Et bien sûr, vous y êtes chaleureusement conviés!. - VOV/VNA