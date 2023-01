Réception des responsables des provinces cambodgiennes de Svay Rieng et de Prey Veng à Long An. Photo: VNA

Long An (VNA) – Des responsables des provinces cambodgiennes de Svay Rieng et Prey Veng, sont allés vendredi 13 janvier présenter leurs voeux du Nouvel An lunaire du Chat 2023 à l’organisation du Parti, aux autorités et au peuple de la province vietnamienne de Long An (Sud).



Le président du Comité populaire de Long An, Nguyên Van Ut a informé des responsables cambodgiens des réalisations de sa province en matière de développement socio-économique, notamment une croissance de 8,46% et les recettes budgétaires de près de 22.000 milliards de dongs.



Il a hautement apprécié les efforts des organes des provinces de Long An, Svay Rieng et Prey Veng pour dynamiser leurs relations traditionnelles d’amitié et de coopération, contribuant au développement de chaque province.



En particulier, dans le cadre de l’Année de l’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022, les deux pays ont organisé de nombreuses activités significatives pour célébrer le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques (24 juin 1967-2022).

Ces résultats ont été attribués aux relations d’amitié traditionnelle et de coopération intégrale entre Long An et deux provinces cambodgiennes, a indiqué Nguyên Van Ut.



Il a adressé ses vœux de bonne santé, de bonheur, de succès et de paix aux hôtes et aux populations des deux pays à l’occasion du Nouvel An 2023.



Saluant la province de Long An pour ses réalisations socio-économiques, les responsables de Svay Rieng et Prey Veng ont exprimé leurs meilleurs vœux de paix et de bonheur pour le Nouvel An lunaire et leur souhait de voir les relations entre les trois provinces se renforcer chaque jour davantage. – VNA