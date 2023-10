Cérémonie de signature d'un accord de coopération entre Sun Group et Marriott International. Photo: Sun Group

Hanoi (VNA) – Sun Group et Marriott International, une société de gestion hôtelière de renommée mondiale, ont signé le 26 octobre un accord de coopération pour amener deux des marques hôtelières les plus opulentes au monde, à savoir Ritz Carlton Reserve et The Luxury Collection®, à la destination exquise de l’île Hon Thom.

Ce partenariat marque une nouvelle étape entre Sun Group et Marriott International, suite au succès du projet de complexe hôtelier JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, devenu un symbole des complexes hôteliers de luxe à Phu Quoc et dans le monde, remportant de nombreux prix et distinctions mondiaux.

Cela marque l'entrée inaugurale du Ritz Carlton Reserve et de The Luxury Collection® au Vietnam, Hon Thom, dans la station balnéaire de Phu Quoc, étant choisi comme emplacement privilégié. La présence de ces marques distinguées de complexes hôteliers de luxe devrait renforcer la stature de Phu Quoc en particulier et du Vietnam en général, les positionnant comme des destinations de voyage de luxe de renommée internationale.

Aux termes de cet accord, Marriott International, une marque qui exploite plus de 8.600 hôtels et complexes hôteliers haut de gamme dans le monde, reprendra la gestion des complexes Ritz Carlton Reserve et The Luxury Collection® dans la partie sud de l'île de Hon Thom, transformant ainsi ces deux marques à Phu Quoc en complexes hôteliers de luxe mondialement reconnus.

Le Ritz Carlton est largement reconnu comme «l'hôtel des rois» – la marque de luxe prééminente dans le secteur hôtelier, originaire des États-Unis. Le Ritz-Carlton possède un riche héritage et est responsable de l'exploitation et de la supervision de plus de 110 hôtels et centres de villégiature dans plus de 35 pays et territoires à travers le monde. Le nombre d'hôtels et de projets associés au Ritz Carlton est limité en raison des normes rigoureuses que doit respecter cette marque estimée. En conséquence, seules quelques propriétés sélectionnées peuvent porter le nom de The Ritz Carlton.

Le plus haut niveau de luxe du Ritz Carlton est la Ritz Carlton Reserve - des «réserves» exotiques cachées dans les coins les plus exquis du monde, offrant aux clients des découvertes insolites et des expériences au-delà de l'imagination.

Le design du complexe Ritz Carlton Reserve Hon Thom Island est un beau mélange de moderne et de sauvage. Photo: Sun Group

Il n'existe actuellement que six complexes Ritz Carlton Reserve en activité, situés à Dorado (Porto Rico), Niseko (Japon), Bali (Indonésie), Krabi (Thaïlande), Los Cabos (Mexique) et Jiuzhaigou (Chine). L'ajout de Hon Thom, à Phu Quoc (Vietnam), en tant que 7e «zone de conservation» au portefeuille de la marque témoigne de son engagement à offrir des expériences exceptionnelles à sa clientèle estimée.

Le Ritz Carlton Reserve Hon Thom Island est un projet très attendu du magnat du complexe hôtelier Bill Bensley et de Sun Group qui est en passe de révolutionner l'industrie hôtelière. Bénéficiant d'un nombre impressionnant de 40 villas d'une superficie allant de 200 à 2.000 m2, ce complexe 6 étoiles est l'incarnation du luxe. S'inspirant des maisons traditionnelles aux toits hauts du peuple polynésien de la partie nord de l'île d'Oahu, à Hawaï, le design du complexe est un beau mélange de moderne et de sauvage. Il offre aux clients l'occasion idéale d'être eux-mêmes tout en profitant de la beauté à couper le souffle de la nature et de la mer de l'île. Avec ses équipements somptueux, le Ritz Ritz Carlton Reserve sur l'île de Hon Thom est un véritable joyau caché qui ne manquera pas de dépasser vos attentes et de laisser une impression durable.

L'une des caractéristiques marquantes des efforts de la marque, partout où elle s'aventure à l'échelle mondiale, est son dévouement inébranlable à la sauvegarde et à l'honneur de l'écosystème naturel. Les complexes hôteliers Ritz Carlton Reserve ne sont pas seulement des merveilles architecturales exceptionnelles nichées dans les endroits les plus exquis et intacts de la planète. Ils sont également méticuleusement conçus pour minimiser les perturbations écologiques, accentuer la splendeur innée de l'environnement environnant et favoriser les efforts visant à accroître la conscience des individus à l'égard de l'environnement. Par conséquent, la station dispose d'un centre d'activités distinctif sur deux étages, doté d'un jardin exclusivement dédié aux jeunes visiteurs, leur offrant une plate-forme éducative pour se plonger dans la conservation de la nature à travers le prestigieux programme Ambassadeur de l'environnement de Jean-Michel Cousteau.

Le Luxury Collection Hon Thom Island Hotel est conçu pour ressembler à un voilier qui s’étend fièrement vers la mer. Photo: Sun Group Le Luxury Collection Hon Thom Island Hotel est conçu pour ressembler à un voilier qui s’étend fièrement vers la mer. Photo: Sun Group

Parallèlement, The Luxury Collection® est reconnue comme la marque d'hôtellerie de luxe la plus étendue au monde, avec un portefeuille impressionnant de près de 120 hôtels et complexes répartis dans 35 pays et territoires. Chaque établissement individuel de The Luxury Collection® résume un récit captivant, débordant de charisme et une tapisserie exquise de la culture locale authentique de la région. Ce mélange distinctif d'éléments garantit que l'expédition de chaque voyageur se déroule comme un chef-d'œuvre cinématographique fascinant, regorgeant d'émotions imprévues qui résument l'essence de la destination choisie.

Le prochain Luxury Collection Hon Thom Island Hotel sera rien de moins qu’une expérience cinématographique. Situé juste à côté de l'époustouflante Bai Trao, considérée comme la plus belle plage de Hon Thom, cet hôtel dispose d'un nombre impressionnant de 305 chambres allant de 50 à 250 m². Ces chambres ont été conçues par une équipe d'architectes talentueux de 10 Design, un cabinet de conseil en design de renommée mondiale. Le Luxury Collection Hon Thom Island Hotel est conçu pour ressembler à un voilier qui s’étend fièrement vers la mer. L'emplacement de l'hôtel est parfait, car il fait face à la mer et s'adosse au flanc de la montagne, s'ouvrant progressivement vers la mer. Les clients pourront profiter de la vue complète sur le coucher de soleil «spécial» de Phu Quoc. Le Luxury Collection Hon Thom Island Hotel devrait offrir des installations de vie et de divertissement haut de gamme à ses clients, telles qu'une piscine à vagues, une aire de jeux pour enfants, une salle de sport et une thérapie spa, un sauna, un restaurant, un bar sur le toit et une grande salle de conférence. peut accueillir jusqu'à 900 m². Cet hôtel promet d'attirer des clients haut de gamme qui recherchent une expérience d'hébergement, de villégiature et de service de luxe exceptionnelle.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, Dang Minh Truong, président du conseil d'administration de Sun Group, a déclaré: «Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Marriott International à Phu Quoc, suite au succès retentissant du JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay - l'un des complexes de luxe préférés de nombreuses célébrités et milliardaires du monde entier».

Aujourd'hui, ce triomphe sera étendu et élevé à un nouvel échelon alors que les deux conglomérats se serreront la main pour signer un accord de collaboration visant à superviser deux entreprises, à savoir Ritz Carlton Reserve et The Luxury Collection, situées à Hon Thom, Phu Quoc. L'existence des principales marques de luxe de Marriott International sur l'île méridionale de Phu Quoc ont démontré une appréciation mondiale pour l'île en tant que lieu touristique captivant et opulent pour ceux qui aspirent à des expériences de premier ordre, renforçant ainsi la connaissance mondiale du secteur du tourisme et de l'hébergement haut de gamme au Vietnam. Cette collaboration ouvrira sans aucun doute de nouvelles opportunités et ouvrira la voie à une croissance sans précédent dans l'industrie hôtelière de luxe au Vietnam.

L'occasion idéale pour les touristes de profiter de la beauté à couper le souffle de la nature et de la mer de l'île Hon Thom. Photo: Sun Group L'occasion idéale pour les touristes de profiter de la beauté à couper le souffle de la nature et de la mer de l'île Hon Thom. Photo: Sun Group

Le nouveau partenariat entre Sun Group et Marriott International ne témoigne pas seulement du statut élevé et de l'attrait de Phu Quoc en tant que destination de luxe de premier plan dans le monde, mais constitue également un renforcement significatif du portefeuille d'hôtels, de centres de villégiature et de terrains de golf de Sun Group au Vietnam, qui en totalise désormais 17. La majorité de ces établissements ont été reconnus et récompensés par des organisations internationales réputées, notamment l'InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, qui a reçu le prix «World's Leading Luxury Resort» décerné par la WTA pendant quatre années consécutives (2014 - 2017); JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay – «Premier complexe hôtelier et spa au monde»; Hôtel de la Coupole MGallery Sa Pa - «Hôtel emblématique du monde»; et plus récemment, Capella Hanoi - "Le premier hôtel-boutique de luxe d'Asie" pendant deux années consécutives.

Le nouveau partenariat entre Sun Group et Marriott International témoigne du statut élevé et de l'attrait de Phu Quoc en tant que destination de luxe de premier plan dans le monde.

Sun Group, la principale société de voyages d'Asie, a non seulement organisé une collection impressionnante d'hôtels et de complexes prestigieux, mais a également laissé sa marque sur la carte de l'industrie hôtelière mondiale. Grâce à des partenariats avec des opérateurs de gestion de renommée mondiale tels que Marriott International, InterContinental Hotel Group (IHG), Accor Hotels, Capella Hotel Group et Hilton, Sun Group se présente comme un conglomérat avec les partenaires de gestion hôtelière les plus prestigieux au monde.

La récente collaboration fructueuse avec Marriott International, réunissant deux marques haut de gamme à Hon Thom, Phu Quoc, démontre une fois de plus la position de «première société de voyage en Asie» dans le secteur du tourisme de villégiature. Cette étape importante témoigne de la croissance exceptionnelle de l'industrie hôtelière de luxe du Vietnam sur la carte mondiale des voyages de luxe. -VNA