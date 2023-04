Bùi Ngoc Công. Photo: NVCC/CVN

Hanoï (VNA) - Au cours des trois dernières années, Bùi Ngoc Công (surnommé Rot) a fait son voyage via une quarantaine de villes et de provinces dans l’ensemble du pays. Ce qui lui donna l’occasion de découvrir de nombreux endroits magnifiques au Vietnam.

Ses photographies et les clips vidéos sont mis en ligne, via Facebook, Instagram et TikTok. Ce jeune homme de la génération 9X est devenu un blogueur professionnel.

Originaire de la province de Quang Nam (Centre), ce jeune c’est passionné pour les voyages en suivant les aventures de Trân Dang Dang Khoa, célèbre blogueur qui a voyagé dans le monde entier.

Dà Nang, Quang Nam et Huê sont ses premiers itinéraires qui lui ont permis de réaliser ses premiers reportages durant ses études universitaires de journalisme à Dà Nang.

Il a fallu qu’il apprenne tout par lui-même de la prise de vue au montage en passant par les étapes de retouche. Le partage sur les réseaux sociaux a été un véritable succès, ce qui l’a motivé, et, cette motivation lui a donné l’envie d’aller plus loin

Cet étudiant né en 1998 choisit de partir à l’aventure avec son sac à dos, afin de limiter les dépenses tout en s’immergeant dans le paysage. De plus, c’est le plus sûr moyen de rencontrer les habitants vivant dans des différentes régions.

Le district de Duy Xuyên, province de Quang Nam (Centre) dans l’œil de Rot. Photo: NVCC/CVN

"J’ai pris l’habitude de programmer mes voyages, étape par étape que cela soit pour l’itinéraire, les temps de repos et les nuitées", partage Rot, avant d’ajouter : "Chaque voyage est différent, avec ses plaisirs mais aussi ses difficultés. Se tromper de chemin est une erreur mais parfois grâce à cette faute je fais une découverte, ou une rencontre très intéressante".

Il se souvient bien du premier voyage en 2020 dans le district de Mù Cang Chai, province de Yên Bai (Nord). La pluie avait rendu le chemin tellement boueux, qu’il était impossible de poursuivre à moto. Notre reporter a continué à pied mais il était difficile d’avancer dans de bonnes conditions et les chutes succédaient aux chute. Arrivé était le seul objectif.

"C’est ce genre d’expérience qui vous rend plus fort et qui vous pousse à continuer pour aller plus loin, toujours plus loin", partage-t-il.

Hanoï, son amour infini

Sur le blog de Rot vous pourrez admirer de superbes photos de la capitale, comme les marchands ambulants qui sillonnent la ville, des maisons chargées d’histoire ou se coucher de soleil sur le lac de l’Ouest, etc.

Après plus de trois ans à parcourir le pays, Rot est devenu un blogueur professionnel "Tous ces voyages me rendent plus fort et me font aimer mon pays. Toutes les rencontres, m’ont apporté du bonheur et je souhaite que cette aventure continue encore longtemps", insiste Rot. -CVN/VNA