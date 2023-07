Vaccination contre le COVID-19. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Actuellement, en juin 2023, on peut affirmer que le Vietnam a réussi à contrôler l'épidémie de Covid-19 grâce aux efforts du système politique et du peuple. En particulier, la diplomatie vaccinale a contribué positivement au succès de la stratégie vaccinale qui comprenait trois volets : Fonds pour les vaccins, diplomatie vaccinale et campagne de vaccination.



Au début, le Vietnam a dû se concentrer sur des mesures d’isolement car il ne pouvait pas encore importer de vaccins ni produire ses propres vaccins. Parallèlement à la propagation de l'épidémie de Covid-19, la recherche d'un vaccin est devenue une étape décisive dans la lutte contre la maladie.



Le Parti et l'État ont mobilisé toutes les ressources, tout en demandant au secteur diplomatique de profiter de tous les canaux possibles pour l’accès aux vaccins. Les vaccins sont devenus un contenu important dans de nombreux appels téléphoniques et contacts diplomatiques des dirigeants du Parti et de l'État. Le 13 août 2021, le Vietnam a créé un groupe de travail gouvernemental sur la diplomatie vaccinale, dirigé par le ministre des Affaires étrangères.



Selon le ministère de la Santé, en mai 2021, le Vietnam a reçu le premier lot de vaccins du mécanisme COVAX. En octobre 2021, le Vietnam disposait d'environ 97,5 millions de doses de vaccin. Fin juin 2022, le Vietnam a reçu 206 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, dont 51 millions en provenance de dons du mécanisme COVAX et d’autres pays.



Au 31 mai 2023, le nombre total de doses de vaccin administrées au Vietnam est de 266.416.100, dont 18.702.478 pour les 5-11 ans, 23.965.543 pour les 12-17 ans et 223.748.079 pour les personnes de 18 ans et plus. Ainsi, un habitant a reçu en moyenne plus de 2,6 doses de vaccin et le Vietnam est devenu l'un des pays ayant la couverture vaccinale la plus élevée au monde.

Le Vietnam a reçu des millions de doses de vaccins contre le COVID-19 grâce au soutien et de l'aide d'autres pays dans le cadre de la "diplomatie vaccinale". Photo: VNA



Le succès de la diplomatie vaccinale est d'abord dû au soutien d'amis et de partenaires internationaux. Ce soutien est un résultat de la mise en œuvre cohérente par le Vietnam de sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation, de diversification, de sa volonté d’être un bon ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans le monde.



Une diplomatie vaccinale réussie, c'est aussi grâce à la direction et à la mise en œuvre drastiques et responsables, dans l'esprit d'avoir des vaccins par tous les moyens et toutes les mesures. En même temps, le Vietnam a montré sa responsabilité et sa sincérité envers la communauté internationale dans la prévention et le contrôle de l’épidémie. Au début de la pandémie de Covid-19, le Vietnam a eu de nombreuses activités de diplomatie sanitaire, soutenant d'autres pays dans la lutte contre le virus. Ces activités ont été appréciées de la communauté internationale qui a ensuite été prête à aider le Vietnam.



La diplomatie vaccinale a été mise en œuvre avec succès grâce à l'attention particulière des dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale, et à la coordination étroite et efficace des ministères, des organes et des localités, aux efforts des diplomates. Les hauts dirigeants ont directement appelé et envoyé des lettres aux dirigeants de 22 pays et de 10 organisations internationales, et ont rencontré des ambassadeurs de pays au Vietnam et des représentants d'entreprises étrangères au Vietnam. Ils se sont rendus dans de nombreux pays pour signer des contrats d’achat de vaccins, de transfert de technologies de production de vaccins, mobiliser des financements…



Le succès de la diplomatie vaccinale ne contribue pas seulement à consolider le soft power, à affirmer l'image nationale et le rôle pionnier de la politique étrangère, mais aussi à enrichir les expériences du Vietnam dans la mise en œuvre de la diplomatie économique dans le contexte de difficultés économiques mondiales.-VNA