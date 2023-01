Neuf variétés de fruits vietnamiens, à savoir le durian, le mangoustan, la mangue, le fruit du dragon, le longan, l’ananas, la pastèque, la banane et le jacquier, sont présentés au festival à Tianjin.

La société vietnamienne de transport ferroviaire et de commerce et des agents ferroviaires de Chine et du Kazakhstan a commencé à exploiter des trains de conteneurs Vietnam-Kazakhstan en décembre 2022.