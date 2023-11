Cérémonie de signature de l'accord entre le Fonds national pour les enfants vietnamiens et le groupe INT Vietnam (INT Holdings). Photo: VNA



Hanoï (VNA) – En six mois, de décembre 2023 à mai 2024, le Fonds national pour les enfants vietnamiens et le groupe INT Vietnam (INT Holdings) mettront en œuvre un programme de soutien à la construction d’une bibliothèque et à l’installation d’équipements pour des enfants à Ha Giang (Nord).



D’une valeur de 400 millions de dongs, ce programme permettra de soutenir la construction d’une bibliothèque, l’installation d'équipements et la fourniture de livres pour les enfants de l'internat ethnique primaire et secondaire de la commune de Ta Lung, district de Dong Van, province de Ha Giang.



Un document en la matière a été signé le 10 novembre à Hanoï par le Fonds national pour les enfants vietnamiens et INT Holdings.-VNA