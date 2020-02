Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié un document d'orientation soutenant la restauration des festivals des groupes ethniques minoritaires dans le cadre du programme 2020 de développement culturel.



Cette année, le ministère soutiendra la restauration et la préservation des fêtes traditionnelles des Lao dans la province de Dien Bien; des La Chi dans la province de Quang Binh et des Nung dans le district de Hoang Su Phi, province de Ha Giang; des Thai dans la province de Yen Bai; des Si La dans la province de Lai Chau; des Gia Rai dans la province des Hauts Plateaux du Centre de Kon Tum et le festival traditionnel provincial du sud de Binh Phuoc.



Il a également demandé aux départements provinciaux de la Culture, des Sports et du Tourisme d'enquêter, de sélectionner et de rédiger des documents scientifiques sur les festivals à favoriser.



Les provinces concernées doivent se concentrer sur la restauration de festivals traditionnels riches en identité afin de promouvoir de bonnes valeurs culturelles, en incorporant des éléments culturels nouveaux et avancés, contribuant à promouvoir l'union et une belle vie culturelle dans les zones d’ethnies minoritaires.-CPV/VNA