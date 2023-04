Remise de l' aide financière aux citoyens vietnamiens en situation difficile dans la capitale ukrainienne Kiev. Photo: VNA

Kiev (VNA) - La Croix-Rouge du Vietnam et l’ambassade du Vietnam en Ukraine ont remis le 7 avril une aide financière aux ressortissants vietnamiens en situation difficile dans la capitale ukrainienne Kiev.

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam en Ukraine Nguyen Hong Thach a déclaré que dans le contexte où la vie de la communauté vietnamienne était gravement affectée par le conflit, les dirigeants du Parti, de l’État et des associations vietnamiens lui avaient toujours accordé de l’attention et encouragée.

Il a souligné que cette aide matérielle était certes modeste mais pourrait contribuer à encourager et à soutenir les ressortissants vietnamiens en cette période difficile, se déclarant convaincu que la communauté vietnamienne d'Ukraine continuerait à s’entraider pour surmonter les difficultés, puis retrouver une vie normale après la fin du conflit.

Au nom des bénéficiaires, Bui Van Sau a affirmé que cette aide matérielle dans le contexte actuel était extrêmement précieuse, exprimant le soutien et la solidarité du peuple vietnamien, comme le veut la tradition "les bonnes feuilles protègent les feuilles déchirées" .

Il a également adressé ses sincères remerciements à la Croix-Rouge du Vietnam et aux organes et organisations nationales pour leur attention et leur aide matérielle opportune et significative. -VNA